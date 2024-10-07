Macao News生活指南：五家必嚐餐廳，帶您發掘澳門獨特風味

Macao News向來熱衷於發掘澳門大街小巷的餐飲體驗，無論是來自葡萄牙、義大利和法國的全球美食，還是城中餐飲熱點，我們都一一涵蓋。此外，我們也發掘了鮮為人知的美食寶藏，以至澳門最奇特的料理；與網絡紅人Jolly一起品嚐米芝蓮級數的街頭小食，訪談世界頂尖大廚及本地廚師，並搜羅各界名人私心推薦的餐館，讓你隨時掌握最新美食資訊！
憑藉對本地餐飲的深入了解，我們的團隊為您帶來Macao News生活指南！每月，我們將精心推介大獲好評的必嚐餐廳，這些餐廳都是我們反覆光顧、向朋友們推薦的美食寶藏。
在這個充滿挑戰的時期，我們希望能為本地獨立餐廳帶來新機遇。以下是第一期Macao News生活指南的餐廳名錄，誠邀您與我們一起展開味蕾之旅，探索美味新驚喜！
上河內咖啡 Cafe Hanoi
上河內咖啡（見上圖）堪稱澳門越南粉界的表表者，連足球名宿David Beckham都是座上客，這更啟發了店主設計致敬菜單。上河內在氹仔舊城區和百老匯美食街各有一間分店，其人氣美食包括越南春卷以及招牌上等牛肉河粉等。
百老匯分店的菜單更為創新豐富，包括夾滿各種惹味食材的越南法包、越南蠔煎、加入檸檬草和八角等香料慢煮的越式燉⽜⾁等風味菜式。
百老匯分店的店面比氹仔舊城區店要大，尤其適合室外大型聚會。但無論您在哪間分店用餐，最後必定要點一杯越南風味咖啡，特別是超人氣椰子咖啡沙冰，以及據說是全澳獨家的河內雞蛋咖啡，為這場美食體驗完美作結。
地址：
氹仔舊城區分店：施督憲正街67號新興花園地下A座
百老匯美食街分店：百老匯美食街，E-G031-G032
印象派 Justindia
印象派於去年六月開張，由來自喀拉拉邦的名廚Justin Paul掌舵。Justin曾帶領澳門威尼斯人的皇雀印度餐廳榮登當時亞洲唯一米芝蓮星級的印度餐廳。這次載譽歸來，Justin主廚依舊保持超高水準，匠心設計7至11道菜的晚餐嚐味菜單，在保留傳統精髓的同時注入創新巧思，將其對印度佳餚的獨特理念發揮得淋漓盡致。此外晚市也有單點菜單，午市則提供印象派塔利拼盤。
餐廳的熱門菜式包括黑松露芝士碳烤麵餅、自家用扁豆粉製的印度脆餅配芝士，而早在皇雀印度餐廳時期就已大受歡迎的甜菜根有機雞肉，現在於印象派都可品嚐得到！
餐廳經常爆滿，大家記得要提前訂位。
葡薏園 Tapas de Portugal
說到Tapas小食，除了西班牙外，葡萄牙的餐前小食也同樣美味！在葡薏園，您更可以享受絕佳的戶外用餐環境。在微風輕拂的秋夜，與朋友坐在陽台上，一邊欣賞氹仔舊城區的美景，一邊品嚐葡式小食，可謂最完美的悠閒時光！
餐廳招牌菜包括葡式炸青豆、波爾圖風味切片豬肉三明治，以及菜單上唯一具西班牙特色的炸馬鈴薯配煎蛋及葡萄牙風乾火腿。最後再來一杯冰涼的桑格利亞水果酒，無疑是完美的配搭。
除了小食外，葡薏園還提供各款葡式主菜，例如有不同煮法選擇的馬介休、葡式烤沙丁魚、海鮮飯等美食。餐廳閒日會提供包括前菜、素食主菜和甜點的午市套餐。
地址：氹仔木鐸街22-A號
逸藍 La Santé
位於瘋堂的精緻小餐館逸藍，由法國藍帶廚師Chi Lam與負責樓面的太太Jennifer Cheong經營。倆口的愛瀰漫整家餐廳，也融入到每晚的料理當中。他們六年前的第一份菜單還掛在牆上，與客人分享這份溫暖心意。
為用上最佳的當造食材，逸藍的四菜套餐會每月更新一次，其一人套餐價錢均在590澳門幣以下，對於精緻法式料理來說可謂物超所值。
伴隨著秋意漸濃的十月，逸藍的菜單也推出具季節風味的佳餚，先以牛油果海鮮沙律開始，接著是普羅旺斯焗菜，再來有乳鴿批，最後以法式地道甜品飄浮島、杏仁脆瓦、香草蛋奶醬作為結尾，讓賓客感受季節更迭的魅力。
逸藍目前僅提供晚餐，只有六張餐桌，請先提前訂位。
地址：華斌大廈地下C
Common Table
不論在早上、午後抑或黃昏，位於濠庭都會的Common Table都是享受All Day Breakfast的不二之選，這裡的班尼迪蛋配牛角包以及手沖單品咖啡更是不容錯過！
Common Table的華夫餅、煙燻三文魚吐司、時令水果麥片乳酪亦深受客人喜愛，此外還有在少數餐廳才能品嚐到的甜椒北非焗蛋。這道中東菜式以番茄、辣椒和洋蔥醬汁烹製荷包蛋，搭配小茴香調味，讓人回味無窮。
雖然Common Table的All Day Breakfast大受歡迎，他們的多國風味美食亦同樣出色，例如自家製意粉及烘焙食品，還有沙律、披薩及牛扒等，每道都值得一試！還有那充滿特色的卡邦尼意粉，在上桌前會先在原個巴馬臣芝士裡翻滾，讓每一條意粉都掛滿熱溶芝士。別忘了準備好手機，先拍照再享用！