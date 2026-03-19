Michelin Guide 2026: These are the Hong Kong and Macao restaurants awarded Michelin Stars

The Michelin Guide has handed down its 2026 verdict on Hong Kong and Macao, confirming which heavyweight dining rooms have held on to their stars and which newcomers have broken into the rankings.
Announced at a ceremony at Grand Lisboa Palace Resort in Macao, the 18th edition of the guide reshapes the culinary pecking order across the two SARs, from rarefied tasting counters to neighbourhood stalwarts offering “good quality, good value” cooking.
Read on for the full list of restaurants that earned or ranked up the coveted starts this year.
Three Michelin Stars
8½ Otto e Mezzo – Bombana (Hong Kong)
Amber (Hong Kong)
Caprice (Hong Kong)
Forum (Hong Kong)
Jade Dragon (Macao)
Robuchon au Dôme (Macao)
Sushi Shikon (Hong Kong)
T’ang Court (Hong Kong)
Ta Vie (Hong Kong)
Two Michelin Stars
Alain Ducasse at Morpheus (Macao)
Arbor (Hong Kong)
Bo Innovation (Hong Kong)
Chef Tam’s Seasons (Macao)
Cristal Room by Anne-Sophie Pic (Hong Kong) PROMOTED FROM 1 TO 2 STARS
Feng Wei Ju (Macao)
The Huaiyang Garden (Macao)
L’Envol (Hong Kong)
Lai Ching Heen (Hong Kong)
L’Atelier de Joel Robuchon (Hong Kong) RE-ENTERED THE GUIDE WITH 2 STARS
Lung King Heen (Hong Kong)
Noi by Paulo Airaudo (Hong Kong)
Octavium (Hong Kong)
Rùn (Hong Kong)
TATE Dining Room (Hong Kong)
Tin Lung Heen (Hong Kong)
The Eight (Macao)
Wing Lei (Macao)
Ying Jee Club (Hong Kong)
One Michelin Star
8½ Otto e Mezzo – Bombana (Macao)
Aji (Macao)
Ami (Hong Kong)
Andō (Hong Kong)
Arcane (Hong Kong)
Beefbar (Hong Kong)
Belon (Hong Kong)
Chaat (Hong Kong)
China Tang (Hong Kong) NEW ENTRY
Don Alfonso 1890 (Macao) NEW ENTRY
Duddell’s (Hong Kong)
Épure (Hong Kong)
Estro (Hong Kong)
Feuille (Hong Kong)
Five Foot Road (Macao)
Fook Lam Moon (Wan Chai, Hong Kong)
Fu Ho (Hong Kong)
Gaddi’s (Hong Kong)
Godenya (Hong Kong)
Hansik Goo (Hong Kong)
Ho Hung Kee (Causeway Bay, Hong Kong)
I M Teppanyaki & Wine (Hong Kong)
Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine (Tsim Sha Tsui, Hong Kong)
Kam’s Roast Goose (Hong Kong)
Kappo Rin (Hong Kong)
Lai Heen (Macao)
Liu Yuan Pavilion (Hong Kong)
Loaf On (Hong Kong)
Louise (Hong Kong)
Man Ho (Admiralty, Hong Kong)
Man Wah (Hong Kong)
Mizumi (Macao)
Mono (Hong Kong)
Mora (Hong Kong)
Nagamoto (Hong Kong)
Neighborhood (Hong Kong)
New Punjab Club (Hong Kong)
Palace Garden (Macao) NEW ENTRY
Pang’s Kitchen (Hong Kong)
Pearl Dragon (Macao)
Petrus (Hong Kong)
Plaisance by Mauro Colagreco (Hong Kong)
Racines (Hong Kong)
Roganic (Hong Kong)
Ryota Kappou Modern (Hong Kong)
Seventh Son (Wan Chai, Hong Kong)
Shang Palace (Hong Kong)
Spring Moon (Hong Kong)
Sushi Kinetsu (Macao)
Sushi Kissho by Miyakawa (Macao)
Sushi Takeshi (Hong Kong) NEW ENTRY
Sushi Wadatsumi (Hong Kong)
Summer Palace (Hong Kong)
Sun Tung Lok (Hong Kong)
The Chairman (Hong Kong)
The Legacy House (Hong Kong)
Tosca di Angelo
Tuber Umberto Bombana (Hong Kong)
Vea (Hong Kong)
Whey (Hong Kong)
Xin Rong Ji (Hong Kong)
Yardbird (Hong Kong)
Yat Lok (Central, Hong Kong)
Yat Tung Heen (Hong Kong)
Yè Shanghai (Tsim Sha Tsui, Hong Kong)
Ying (Macao)
Yong Fu (Hong Kong)
Zi Yat Heen (Macao)
Zhejiang Heen (Hong Kong)